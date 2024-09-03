Ферстаппен: Выиграть оба чемпионата нереально

Макс Ферстаппен предположил, что с учётом сегодняшней формы Red Bull выиграть чемпионский титул и Кубок конструкторов в этом году будет затруднительно…

Макс Ферстаппен: «В текущей ситуации выиграть оба чемпионата в этом году будет нереально. Теперь всё зависит от команды, от того, сможет ли она переломить ситуацию. За последние шесть-восемь месяцев мы прошли путь от доминирующей машины до машины, на которой невозможно гоняться. Всё это очень странно, машину действительно нужно полностью перебрать, чтобы найти причину.

Эта машина неуправляема. У нас огромные проблемы с балансом, которые проявляются не только на быстром круге в квалификации, но и на дистанции гонки.

Я всегда говорил, что хотел, чтобы Эдриан Ньюи остался. Но сейчас речь не об этом. В прошлом году у нас была отличная машина, самая доминирующая из всех, а мы превратили её в монстра. Теперь это нужно исправить. У нас нет никаких оправданий».

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