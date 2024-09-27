Пато О’Вард и Зак Браун провели тесты в Сильверстоуне

На этой неделе McLaren провела частные тесты в Сильверстоуне. Британская команда привезла на трассу машины MCL35M 2021 года и MCL36 2022-го, а за руль сели гонщик McLaren в IndyCar Пато О’Вард и руководитель Зак Браун.

Пресс-служба команды опубликовала ролик, в котором Пато стоит на прямой перед поворотом Copse и комментирует пилотирование своего начальника: «Я пытаюсь понять, снимает ли Зак перед поворотом ногу с педали газа всё меньше и меньше, поскольку этот поворот проходится с педалью газа в пол.

Зак рассказывал мне, как хорошо у него всё получалось на симулятор, но симулятор больше похож на видеоигру. Когда ты садишься за руль настоящей машины, то понимаешь, на что она способна, но ты должен доверять ей.

Вообще здорово, когда босс на своём опыте понимает, через что ты проходишь каждый уик-энд. Зак настоящий гонщик, большой поклонник автоспорта. Он любит гонки».

Для Пато О’Варда прошедшие тесты дали дополнительный опыт пилотирования машины Формулы 1, хотя перспективы мексиканского гонщика получить контракт основного пилота в обозримой перспективе маловероятны. Тем не менее, не исключено, что О’Вард вернётся за руль Формулы 1 в первой сессии свободных заездов на одном из оставшихся этапов сезона.

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