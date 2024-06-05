В Монреале завершается подготовка к Гран При Канады

В Монреале идёт заключительная стадия подготовки к Гран При Канады, и в понедельник команды Формулы 1 приступили к разгрузке контейнеров с оборудованием и запасными частями, а также к обустройству боксов на автодроме имени Жиля Вильнёва.

Для болельщиков он откроется в четверг, и местная пресса пишет, что в каждый из дней уик-энда количество публики будет превышать 100 тысяч человек, хотя это не значит, что все они сразу устремятся на автодром.

Монреаль славится тем, что в течение всей гоночной недели город становится похожим на огромную фестивальную площадку, где происходит множество интересных событий. Впервые организаторы Гран При решили последовать примеру других промоутеров и в официальную программу уик-энда включены два концерта.

Правда, по информации монреальского издания CityNews, в отличие от других гонок, здесь эти концерты не бесплатные даже для обладателей билетов на все дни уик-энда, и за их посещение придётся отдельно заплатить около ста канадских долларов. В пятницу на автодроме будет играть удостоенный премии «Грэмми» американский диджейский дуэт The Chainsmokers, а вечером в воскресенье выступит популярный рэпер Pitbull.

Но уже вчера в центре Монреаля в торговом комплексе Les Cours Mont-Royal открылась фан-зона Williams, которая будет работать всю неделю: по традиции, там выставлены шоу-кары команды, работают гоночные симуляторы, продаётся сувенирная продукция, а завтра днём пройдёт встреча болельщиков с Алексом Элбоном и Логаном Сарджентом. Ожидается, что в четверг днём там появится и Джеймс Ваулз, руководитель Williams.

Также начиная со среды на улице Креснт-стрит заработает особая зона для болельщиков, где будут организованы разного рода развлечения для публики – выступления диджеев, местных музыкальных коллективов, соревнования по замене колёс и т.д. Эта улица служит традиционной площадкой для подобных весёлых затей уже с 1999 года, и ожидается, что за пять дней там побывает больше 600 тысяч человек.

Разумеется, в бесчисленных пабах, клубах и ресторанах Монреаля тоже готовы к наплыву публики: гоночная неделя для хозяев этих заведений – одна из самых важных в году, когда им удаётся очень неплохо заработать.

Но, разумеется, главные события уик-энда будут проходить на автодроме, расположенном на острове Нотр-Дам и принимающем канадский этап чемпионата мира, хотя и с небольшими перерывами, с 1978 года. Кроме Гран При в этом году там будут также проходить гонки поддержки – соревнования Ferrari Challenge и этап североамериканского Кубка Porsche Carrera.

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