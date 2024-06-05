Ига Швёнтек: «В прошлом году победа в каждом матче на Ролан Гаррос была для меня облегчением, сейчас я испытываю меньший стресс»

Первая ракетка мира Ига Швёнтек ответила на вопросы СМИ после победы над Маркетой Вондроушовой в четвертьфинале Ролан Гаррос

— Впереди ещё один полуфинал на Ролан Гаррос. Можете рассказать, какие у вас эмоции по поводу вашего сегодняшнего выступления?

— Это было сильное выступление, возможно, лучшее из всех, что у меня были до этого времени. Моя игра улучшается с каждым днём, и я чувствую себя достаточно уверенно.

— Теперь давайте поговорим о Коко, если вы не против. Впервые вы встретились с ней три года назад и всего вы играли с ней одиннадцать раз. С тех пор она значительно улучшила свою игру за последние три года. Можете ли вы рассказать о ее игре сейчас, по сравнению с тем, что было тогда? Считаете ли вы, что сейчас она более сложная соперница, чем тогда?

— Да, безусловно. Ментально она стала сильнее. Раньше ее было легче одолеть. Это нормально, что она достигла прогресса, она повзрослела. Любой, кто упорно работает, в какой-то момент обязательно достигнет прогресса, и это то, что она сделала. Каждая часть ее игры улучшилась. Есть разница между тем, когда она была подростком в туре, а затем стала более взрослой и более зрелой.

— Что касается вашей собственной формы по сравнению с последними тремя сезонами, как вы чувствовали себя на этом этапе соревнований?

— Это сложный вопрос. Я не могу точно вспомнить, что я чувствовала, потому что эти турниры длинные, и я не могу помнить каждый день. Тем не менее, в прошлом году для меня все было довольно напряженно. Каждая победа в конце каждого матча была облегчением. Сейчас я чувствую меньший стресс, я просто получаю удовольствие от игры. Два года назад я бы сказала, что это были похожие эмоции. У меня уже был хороший сезон, и я просто пыталась вырвать эту победу. А когда это произошло впервые, то это не укладывалось ни в какие рамки, потому что это был какой-то хаос. Для меня все от начала до конца стало неожиданностью.

— В теннисе жизнь бывает неспокойной. Как вы можете, даже если матч идёт легко, оставаться вопреки всему сосредоточенной от первого гейма до последнего?

— Я не сосредотачиваюсь на результате. Иногда я даже не знаю, какой счёт. Я стараюсь держать свой ум занятым мыслями о тактике, плане игры, о том, что я собираюсь делать со следующим мячом. Я не даю себе времени отвлечься и подумать о чем-то другом. Это нелегко, мне не всегда это удается, но я не думаю об очках, а стараюсь каждый раз начинать с чистого листа. Каждый раз, когда я беру мяч, я будто все отменяю и начинаю с нуля.

— Прошло десять дней соревнований и каждый вечер в ночном слоте идет мужской матч. Первый матч в вечерней сессии, когда еще нет большого количества зрителей, обычно женский. Чувствуете ли вы, что женский теннис не воспринимается серьезно?

— Мне жаль это говорить, но мне все равно. Я сосредотачиваюсь только на своих матчах. Я люблю играть днем, в светлое время суток, поэтому мне абсолютно комфортно, и этот график с такой ротацией меня вполне устраивает. Не я отвечаю за расписание. Конечно, есть много факторов, которые нужно учитывать, много запросов с обеих сторон от игроков. Но что касается меня, то мне комфортно играть днем, а не вечером.

Что касается женского тенниса, то я не хотела бы говорить что-то, что может нарушить мою зону комфорта, но я понимаю определённые решения. Мы с Наоми, например, играли первыми, а Ришар Гаске — позже вечером. Он французский игрок, у него приоритет играть вечерний матч, я это понимаю… Спросите кого-то, кто отвечает за это, кто действительно имеет право голоса в принятии этих решений.

— Одной из причин, почему вы не хотите играть вечером, является то, что вы хотите ложиться спать в нормальное время. Насколько важно для вас иметь нормальный циркадный ритм? Это связано с медицинскими или другими причинами?

— Для меня очень важно придерживаться распорядка дня. Каждый раз, когда что-то мешало мне придерживаться его, не ложиться спать в определенное время, мне было труднее расслабиться. Я всегда старалась избегать стресса в ночь перед матчем. Для меня это очень важно. У меня такое ощущение, что наш организм имеет важную активность, самую динамичную, самую важную его часть именно в течение дня. Конечно, некоторые люди работают и ночью, но это не для всех. Я выиграла много матчей вечером, но мне удобнее прийти домой в 6 вечера, поесть и потом лечь спать. Я бы не сказала, что вечерние матчи меня пугают и сбивают с толку, как это было раньше, нет, это уже не так.

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