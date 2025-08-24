US Open. Радукану одержала первую победу за четыре года, историческое достижение Эалы, Утидзима отыграла семь матчболов

На турнире в Нью-Йорке стартовали матчи первого круга



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Ребека Масарова (Швейцария)﻿ 7:5, 6:1

Полина Кудерметова (-) – Нурия Паррисас Диас (Испания) 2:2 (отказ)

Лейла Фернандес (Канада, 31) – Ребекка Марино (Канада, Q) 6:2, 6:1

Александра Эала (Филиппины) – Клара Таусон (Дания, 14) 6:3, 2:6, 7:6(11)

Тереза Валентова (Чехия, Q) – Лучия Брондзетти (Италия) 6:3, 3:6, 6:4

Эмма Радукану (Великобритания) – Эна Сибахара (Япония, Q) 6:1, 6:2

Джанис Тджен (Индонезия, Q) – Вероника Кудерметова (-, 24) 6:4, 4:6, 6:4

Маккартни Кесслер (США, 32) – Магда Линетт (Польша) 7:5, 7:5

Маркета Вондроушова (Чехия) – Оксана Селехметьева (-, Q) 6:3, 7:6(3)

Моюка Утидзима (Япония) – Ольга Данилович (Сербия) 7:6(2), 4:6, 7:6(9)

Александра Эала в третьем сете матча против 15-й ракетки мира Клары Таусон проигрывала со счетом 1:5 и смогла совершить камбэк. Филиппинка впервые выиграла матч в основной сетке турнира Grand Slam и стала первой представительницей своей страны, которой это удалось.

Эмма Радукану выиграла матч в Нью-Йорке впервые с 2021 года, когда стала здесь чемпионкой. Британка провела на корте 1 час 2 минуты игрового времени и таким образом это самая быстрая ее победа на турнирах Grand Slam

Джанис Тджен (№149 WTA), которая станет соперницей Радукану в следующем круге, дебютирует на “мэйджорах”, впервые обыграв соперницу из топ-30 рейтинга. Тджен стала первой представительницей Индонезии во втором круге одиночного разряда на турнирах Grand Slam с Уимблдона-2003, когда на этой стадии сыграла Анджелик Виджая.

Моюка Утидзима в решающем сете отыграла семь матчболов: по три при счете 3:5 и 5:6 и еще один на тай-брейке, когда уступала 8-9. Отметим, что японская теннисистка перед выступлением в Нью-Йорке проиграла десять матчей подряд.

Фото: Getty Images.

