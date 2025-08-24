АНБЕР: «Я хочу, чтобы Усик ушел из бокса, я за него очень переживаю»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Катмен Александра Усика Расс Анбер советует украинскому боксеру завершить карьеру.

«Мне бы точно понравилось, если бы Усик ушел из бокса и передал свои знания будущим чемпионам, показал, как себя правильно нужно вести.

Я волнуюсь за него, Александр ставит все на кон против бойцов, которым уже нечего терять. Он дает возможность заработать соперникам огромные гонорары, независимо от результата боев», – сказал Анбер.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua