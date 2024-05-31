«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Мы увидели потрясающий первый бой, это был лучший поединок 21 века. Реванш планировался в октябре, но его перенесли на декабрь. Причина переноса? Усик получил много травм в первом бою, он не сможет быть готовым к октябрю.

Декабрь – это отличная дата для боя. Дадим парням восстановить силы и показать такое же зрелище, что мы увидели 18 мая», – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua