Назначение Флика может сорвать трансфер чемпиона мира в Барселону

Гвидо Родригес, вероятно, не станет игроком Барселоны

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Трансфер опорного полузащитника "Реал Бетис" Гвидо Родригеса в "Барселону" этим летом находится на грани срыва.

По информации издания Sport, испанцы договорилась о переходе аргентинского хавбека, когда Хави еще был главным тренером. Однако с назначением Ханси Флика необходимость в таком трансфере отпала. Немецкий тренер предпочитает другую схему игры и не нуждается в опорном полузащитнике.

Гвидо за свою команду в прошлом сезоне сыграл 29 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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