Ролан Гаррос. Богдан станет соперницей Свитолиной, Остапенко и Коллинс выбыли из борьбы после второго круга

В женской сетке Открытого чемпионата Франции завершились матчи второго круга

Париж, Франция • 26 мая — 8 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Мари Боузкова (Чехия) — Яна Фетт (Хорватия, LL) 6:2, 6:2

Анастасия Потапова (-) — Виктория Голубич (Швейцария) 6:2, 6:2

Ван Синьюй (Китай) — Виктория Томова (Болгария) 7:5, 5:7, 6:1

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Даниэль Коллинс (США, 11) 6:7(3), 7:5, 6:4

Донна Векич (Хорватия) — Марта Костюк (Украина, 18) 7:5, 6:4

Клоэ Паке (Франция, WC) — Катержина Синякова (Чехия, 32) 3:6, 7:6(2), 7:6(10)

Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — Кэти Волынец (США, Q) 0:6, 6:1, 6:4

Даяна Ястремская (Украина, 30) — Ван Яфань (Китай) 6:2, 6:0

Людмила Самсонова (-, 17) — Аманда Анисимова (США, SR) 6:2, 6:1

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Кристина Букша (Испания) 6:1, 6:4

Клара Таусон (Дания) — Елена Остапенко (Латвия, 9) 7:6(4), 4:6, 6:3

Лейла Фернандес (Канада, 31) — Ван Сиюй (Китай) 6:3, 6:4

Пары соперниц в третьем круге: Швёнтек — Боузкова, Потапова — Ван Синьюй, Данилович — Векич, Паке — Вондроушова, Гауфф — Ястремская, Самсонова — Коччаретто, Таусон — Кенин, Фернандес — Жабер.

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Тамара Корпач (Германия) 6:2, 6:2

Элина Аванесян (-) — Анна Блинкова (-) 6:3, 6:0

Бьянка Андрееску (Канада, SR) — Анна Калинская (-, 23) 1:6, 7:5, 6:3

Жасмин Паолини (Италия, 12) — Хейли Баптист (США, LL) 6:4, 7:6(6)

Элина Свитолина (Украина, 15) — Диан Парри (Франция) 6:4, 7:6(3)

Ана Богдан (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (-, 20) 6:4, 6:4

Элизе Мертенс (Бельгия, 25) — Петра Мартич (Хорватия) 6:4, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Аранча Рус (Нидерланды) 6:3, 6:4

Варвара Грачёва (Франция) — Бернарда Пера (США) 6:1, 6:3

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, SR) — Линда Носкова (Чехия, 27) 6:4, 6:2

Мирра Андреева (-) — Виктория Азаренко (-, 19) 6:3, 3:6, 7:5

Пэйтон Стёрнс (США) — Дарья Касаткина (-, 10) 7:5, 6:2

Мэдисон Кис (США, 14) — Маяр Шериф (Египет) 6:0, 7:6(7)

Сара Эррани (Италия, Q) — Эмма Наварро (США, 22) 6:2, 7:5

Паула Бадоса (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан) 4:6, 6:1, 7:5

Арина Соболенко (-, 2) — Моюка Утидзима (Япония, Q) 6:2, 6:2

Ана Богдан записала в свой актив первую победу в четырёх матчах против Павлюченковой. Богдан повторила свой лучший результат на Ролан Гаррос и дальше сыграет против Элины Свитолиной, которую обыграла в апреле в рамках противостояния сборных Румынии и Украины в Кубке Билли Джин Кинг.

Пары соперниц в третьем круге:: Чжэн Циньвэнь — Аванесян, Андрееску — Паолини, Свитолина — Богдан, Мертенс — Рыбакина, Грачёва — Бегу, Андреева — Стёрнс, Кис — Наварро, Бадоса — Соболенко.

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