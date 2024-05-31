RB – ещё один вариант продолжения карьеры для Сайнса

Карлос Сайнс продолжает изучать варианты продолжения карьеры в Формуле 1 в 2025 году. Считается, что испанский гонщик Ferrari выбирает между Sauber/Audi и Williams, но испанская пресса пишет, что у Карлоса есть третий вариант.

По информации издания Cope, Сайнс всерьёз рассматривает вариант возвращения в команду из Фаэнцы, за которую он выступал в 2015-2017 годы, когда она называлась Toro Rosso. Сейчас команда переименована в RB, но по-прежнему плотно связана с концерном Red Bull.

Изначально Карлос рассчитывал перейти в Red Bull Racing и стать напарником Макса Ферстаппена, но всё идёт к тому, что Серхио Пересу будет предложен новый контракт. Однако теперь Сайнс готов подписать контракт с RB и своими выступлениями в 2025-м повысить шансы на переход в Red Bull Racing в 2026-м.

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