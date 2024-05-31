Славин выиграл приз «Леди Бинг Трофи»

Джейкоб Славин. Фото USA Today Sports

Защитник «Каролины» Джейкоб Славин стал обладателем «Леди Бинг Трофи», который вручается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

По итогам голосования членов ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, 30-летний американец в борьбе за награду обошел нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса и форварда «Ванкувера» Элиаса Петтерссона.

Ранее он получал уже эту награду в 2021 году.

В этом сезоне Славин в регулярном чемпионате сыграл в 81 матче и набрал 37 (6+31) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 11 играх.

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