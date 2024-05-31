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Футбол

Славин выиграл приз «Леди Бинг Трофи»

Славин выиграл приз «Леди Бинг Трофи»

Джейкоб Славин. Фото USA Today Sports

Защитник «Каролины» Джейкоб Славин стал обладателем «Леди Бинг Трофи», который вручается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

По итогам голосования членов ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, 30-летний американец в борьбе за награду обошел нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса и форварда «Ванкувера» Элиаса Петтерссона.

Ранее он получал уже эту награду в 2021 году.

В этом сезоне Славин в регулярном чемпионате сыграл в 81 матче и набрал 37 (6+31) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 11 играх.

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