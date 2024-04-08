Кривбасс и Ворскла не обнаружили более сильного в 23 туре УПЛ

Криворожский Кривбасс дома сыграл вничью с полтавской Ворсклой в игре 23 тура Украинской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 1:1.

Счет во встрече открыл Соса, реализовавший пенальти в середине первого тайма. Через восемь минут с передачи Кане счет сравнял Руслан Степанюк.

<img title="Кривбасс и Ворскла не обнаружили сильнее в 23 туре УПЛ" src="/wp-content/uploads/2024/04/01a09ff4b890075903c60e78b0362cbc.jpg" alt="Кривбасс и 2

Сразу после перерыва Максим Задерака подачей с угловой отметки нашел попавшего в каркас ворот Андрея Понедельника. В середине второго тайма матча Задерака имел шанс сделать результативную передачу, но Дмитрий Хомченовский попал в стойку ворот полтавской команды.

<img title="Кривбасс и Ворскла не обнаружили сильнейшего в 23 туре УПЛ" src="/wp-content/uploads/2024/04/a32ac5daec85932f9f48ce6ffb4d2cf6.jpg" alt="Кривбасс и Ворскла"

После сыгранного поединка подопечные Юрия Вернидуба с 47 очками остались на второй строчке в турнирной таблице. Ворскла имеет 30 баллов и находится на 7-м месте.

Чемпионат Украины — УПЛ 23 тур, 8 апреля

Кривбасс — Ворскла 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — 22 Соса (пен), 1:1 — 30 Степанюк

Кривбасс: Маханьков, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык (Лунев 74), Вакулко, Бизимана (Микитишин 46), Соса (Задерака 46), Хомченовский (Твердохлеб 88), Кожушко (По 74).

>Ворскла: Исенко, Крупский, Пердута, Хрипчук, Павлюк, Корниенко (Якубу 71), Кане (Нестеренко 71), Мякушко (Толли 53), Сиссоко, Степанюк (Амилькар 88), Ковталюк (Глущенко 53).

Предупреждение: Бизимана 34, Стецьков 58, Лунев 80

Обзор

Напомним, что Шахтер благодаря дублю Бондаренко переиграл Движение. Также Верес разгромно победил Оболонь, а Черноморец в большинстве одолел Александрию. Динамо же неожиданно потеряло очки в игре с ЛНС.

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