Боруссия Дортмунд больше не нуждается в услугах двух игроков

Дортмундская "Боруссия" будет искать новые клубы для двух своих игроков.

Юссуфа Мукоко и Себастьен Аллер вернутся в расположение немецкого клуба летом. Однако оба нападающих больше не имеют спортивного будущего в клубе. Молодой немец, проведя сезон во французской "Ницце", не стал основным игроком, а в конце сезона часто даже не попадал в заявку на матч.

Аллер находится в лучшем положении, потому что после неудачного вояжа в "Леганес" осенью, весной сумел найти свою игру в нидерландском "Утрехте", который планирует попытаться выкупить форварда у "шмелей".

Команда Нико Ковача смогла финишировать сезон четвертым, что дало ей право сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

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