80 минут до старта: Комментарий Айзека Хаджара

В субботу Айзек Хаджар добился лучшего в карьере результата в квалификации, а сегодня надеется на лучший результат в гонке…

Айзек Хаджар: «Просто невероятно, что я стартую пятым в моей первой гонке в Монако. Команда действительно заслужила такой результат. У нас было много проблем, начиная с пятницы, но мы их преодолели.

Я всё равно не верю, что стартую пятым. Про Монако говорят, что на этой трассе многое зависит от гонщика, и меня это устраивает.

Для меня это домашняя гонка, поскольку в Монако приехала вся моя семья и друзья. Это никак не повлияет на мой настрой, но очень хочется показать хороший результат».

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