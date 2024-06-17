Три команды предлагают провести зимние тесты в Барселоне

В последние годы команды Формулы 1 проводят зимние тесты в Бахрейне, поскольку трасса Сахир с 2021 года открывала сезон. В 2025-м первая гонка пройдёт в Австралии 16 марта, в связи с чем три команды предлагают перенести тесты в Барселону.

Речь идёт о Red Bull Racing, RB и Sauber. Они предлагают трассу в Барселоне из финансовых соображений – проведение тестов в Испании позволит сэкономить каждой команде до 800 тысяч евро по сравнению с проведением тестов в Бахрейне. Однако остальные семь команд Формулы 1 против такого предложения и настаивают на предсезонных тестах на трассе Сахир.

Окончательный вариант предстоит утвердить на следующем заседании Комиссии Формулы 1. Если будет выбран Бахрейне, то в 2025 году зимние тесты пройдут с 26 по 28 февраля.

Что касается тестов перед началом сезона 2026 года, то уже сейчас известно, что в связи с переходом на новый технический регламент, в распоряжении команд будут две трёхдневные сессии.

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