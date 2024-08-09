Будь в Ф1 медальный зачёт, впереди были бы британцы

Летняя Олимпиада в Париже подходит к концу, и одним из важных показателей считается медальный зачёт. Конечно, в Формуле 1 такого нет, хотя в своё время Берни Экклстоун, экс-глава менеджмента чемпионата мира, продвигал идею о медалях, и мы об этом рассказывали.

Тем не менее, никто не мешает пофантазировать на эту тему, и журналисты итальянского издания Autosprint подняли статистику за все годы существования Формулы 1, представив, что чемпионат мира – одна большая Олимпиада, растянувшася на десятилетия, где за победы в Гран При присуждаются золотые медали.

Получилась по-своему любопытная картина: на 1-м месте была бы Великобритания, причём с большим отрывом, потому что у неё было бы 313 таких награды. Один только Льюис Хэмилтон за годы карьеры поднимался на вершину подиума 105 раз.

31 победа у Найджела Мэнселла, 27 – у Джеки Стюарта, 25 гонок выиграл Джим Кларк, 22 – Деймон Хилл, 16 – Стирлинг Мосс, 15 – Дженсон Баттон, 14 – Грэм Хилл, 13 – Дэвид Култхард. У остальных британских героев автоспорта побед меньше десяти.

Вторую строчку в этом гипотетическом зачёте занимала бы Германия – немецкие гонщики за всю историю чемпионата выиграли 179 гонок. Конечно, самый существенный вклад внесли Михаэль Шумахер с его 91-й победой и Себастьян Феттель, выигравший 53 Гран При. На счету Нико Росберга, последнего чемпиона мира, которого можно считать немцем, 23 победы.

Вполне логично, что на третьем месте была бы Бразилия. Айртон Сенна выиграл 41 гонку, Нельсон Пике – 23, Эмерсон Фиттипальди – 14, у Рубенса Баррикелло и Фелипе Массы по 11 побед. А всего у представителей этой латиноамериканской страны была бы 101 золотая медаль.

Также стоит отметить, что Франция, принимающая летнюю Олимпиаду-2024, была бы четвёртой благодаря достижениям Алена Проста (51 победа), Рене Арну (7 побед), Жака Лаффита (7) и других, кто реже поднимался на вершину подиума. У Пьера Гасли и Эстебана Окона, выступающих в чемпионате мира сейчас, тоже есть по одной победе. Вот только в наше время гонки Формулы 1 на территории этой автомобильной державы, к сожалению, не проходят.

А вот пятую строчку занимали бы Нидерланды, и об этом стоит сказать особо: весь голландский урожай золотых медалей, если бы их присуждали за победы гонках, был бы у Макса Ферстаппена. Он одержал 61 победу, и других победителей Гран При из этой страны в истории Формулы 1 не было.

Даже такая гоночная страна, как Финляндия, от Нидерландов отстаёт: Кеке Росберг, Мика Хаккинен, Кими Райкконен, Хейкки Ковалайнен и Валттери Боттас общими усилиями добыли 57 побед.

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