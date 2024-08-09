Чисора бросил вызов бывшему сопернику Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Дерек Чисора

Ветеран хевивейта Дерек Чисора (35-13, 23 KO) хочет провести бой против бывшего чемпиона мира в первом тяжелом дивизионе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO), который ушел на пенсию после поражения от Александра Усика в 2018 году.

Чисора еще после победы над Джо Джойсом заявил, что желает сразиться с Беллью. А сейчас Дерек выложил в социальных сетях постер поединка с Тони. Чисора предлагает Беллью встретиться с ним в декабре в Манчестере.

Отметим, что Чисора также дрался с Усиком, но в рамках супертяжелого веса. Дерек проиграл украинцу по очкам в 2020-м году.

sport.ua