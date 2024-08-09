Дани Ольмо попрощался с Лейпцигом перед уходом в Барселону

Трогательные слова

Bundesliga

Полузащитник "Лейпцига" Дани Ольмо разместил пост на своём аккаунте в Instagram со словами благодарности в адрес немецкого клуба.

"Молодой клуб, молодой игрок… Мы выросли, выиграли наши первые трофеи и вместе творили историю. Два Кубка Германии и Суперкубок — это лишь некоторые из многих незабываемых моментов, которые навсегда останутся со мной. Спасибо, "Лейпциг", ты навсегда останешься в моем сердце", – написал испанец.

Напомним, Ольмо перешёл в "Лейпциг" в 2020 году, и за это время записал на свой счёт 29 голов и 34 результативные передачи в 148 матчах.

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