Твенте – Бешикташ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Твенте – Бешикташ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Важный поединок для обеих команд. "Бешикташ" находится на грани вылета из топ-24, в то время как "Твенте" отстает от турецкого клуба на два очка и надеется заскочить в зону переходных матчей.

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Поединок состоится в нидерландском Энсхеде, на стадионе "Гролс Весте" – в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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Лига Европы УЕФА. 8 тур.

30 января. 22:00. Энсхед. Стадион: Гролс Весте

"Твенте" – "Бешикташ"

Главный арбитр: Шимон Марчиньяк (Польша)

Трансляция матча

В эфире

Твенте – Бешикташ Смотреть трансляцию

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