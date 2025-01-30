Твенте – Бешикташ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Твенте – Бешикташ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
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Важный поединок для обеих команд. "Бешикташ" находится на грани вылета из топ-24, в то время как "Твенте" отстает от турецкого клуба на два очка и надеется заскочить в зону переходных матчей.
Поединок состоится в нидерландском Энсхеде, на стадионе "Гролс Весте" – в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
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Лига Европы УЕФА. 8 тур.
30 января. 22:00. Энсхед. Стадион: Гролс Весте
"Твенте" – "Бешикташ"
Главный арбитр: Шимон Марчиньяк (Польша)
Трансляция матча
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Твенте – Бешикташ Смотреть трансляцию