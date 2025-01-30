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Бокс

ФОТО. Королева! Жена Усика поделилась потрясающими кадрами. Её не узнать

ФОТО. Королева! Жена Усика поделилась потрясающими кадрами. Её не узнать

Instagram. Екатерина Усик

Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика, Екатерина Усик, порадовала своих фолловеров в Instagram новой публикацией.

Мама четверых детей продемонстрировала результаты работы одной из последних своих фотосессий.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Получились впечатляющие кадры, на которых Екатерина представлена в очень необычном образе, который подчеркивает ей красоту и характер.

«Это очень красиво 😍😍😍🔥🔥», «Вауууу😱😍🔥», «Королева! И не стесняюсь говорить это каждый раз❤️» – подписчики жены боксера были впечатлены увиденным.

ФОТО. Королева! Жена Усика поделилась потрясающими кадрами. Её не узнать

ФОТО. Королева! Жена Усика поделилась потрясающими кадрами. Её не узнать

ФОТО. Королева! Жена Усика поделилась потрясающими кадрами. Её не узнать

ФОТО. Королева! Жена Усика поделилась потрясающими кадрами. Её не узнать

sport.ua

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