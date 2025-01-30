ФОТО. Королева! Жена Усика поделилась потрясающими кадрами. Её не узнать

Instagram. Екатерина Усик

Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика, Екатерина Усик, порадовала своих фолловеров в Instagram новой публикацией.

Мама четверых детей продемонстрировала результаты работы одной из последних своих фотосессий.

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Получились впечатляющие кадры, на которых Екатерина представлена в очень необычном образе, который подчеркивает ей красоту и характер.

«Это очень красиво 😍😍😍🔥🔥», «Вауууу😱😍🔥», «Королева! И не стесняюсь говорить это каждый раз❤️» – подписчики жены боксера были впечатлены увиденным.

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