Хирн рассказал, когда может состояться мегафайт Фьюри – Джошуа

ringside24. Энтони Джошуа — Тайсон Фьюри

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, поделился мнением, что Тайсон Фьюри в случае победы в поединке с Александром Усиком проведет следующий бой именно с Джошуа.

«Раньше думал, что я самый настойчивый человек в боксе, но сейчас это не я, а Турки Аль-Шейх, его Высокоуважение, который имеет невероятное видение бокса. Он самый большой фанат бокса, которого я видел и он всегда ищет самые масштабные бои, и если Тайсон выигрывает первый бой против Усика – то реванша может не быть, весь мир захочет увидеть бой Фьюри – Джошуа.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua