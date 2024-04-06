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Футбол

НХЛ: «Питтсбург» — «Тампа-Бэй», «Миннесота» — «Виннипег». Расписание матчей 6 и 7 апреля

НХЛ: «Питтсбург» — «Тампа-Бэй», «Миннесота» — «Виннипег». Расписание матчей 6 и 7 апреля

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

6 апреля, суббота

20.00. «Питтсбург» — «Тампа-Бэй»

22.30. «Бостон» — «Флорида»

22.30. «Чикаго» — «Даллас»

23.00. «Миннесота» — «Виннипег»

7 апреля, воскресенье

1.00. «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»

2.00. «Коламбус» — «Филадельфия»

2.00. «Монреаль» — «Торонто»

2.00. «Оттава» — «Нью-Джерси»

2.30. «Айлендерс» — «Нэшвилл»

5.00. «Калгари» — «Эдмонтон»

5.00. «Лос-Анджелес» — «Ванкувер»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие бомбардиры и снайперы сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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