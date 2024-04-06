Евгений Малкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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6 апреля, суббота
20.00. «Питтсбург» — «Тампа-Бэй»
22.30. «Бостон» — «Флорида»
22.30. «Чикаго» — «Даллас»
23.00. «Миннесота» — «Виннипег»
7 апреля, воскресенье
1.00. «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»
2.00. «Коламбус» — «Филадельфия»
2.00. «Монреаль» — «Торонто»
2.00. «Оттава» — «Нью-Джерси»
2.30. «Айлендерс» — «Нэшвилл»
5.00. «Калгари» — «Эдмонтон»
5.00. «Лос-Анджелес» — «Ванкувер»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие бомбардиры и снайперы сезона-2023/24
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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