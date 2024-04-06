Ферстаппен: Важнее всего, что мы выиграли поул

Макс Ферстаппен в 36-й раз в карьере выиграл поул, и гонщики Red Bull Racing стартуют в Гран При Японии из первого ряда, причём в квалификации их разделили лишь миллисекунды.

Макс Ферстаппен (1-й): «Под конец квалификации борьба за поул обострилась, но на этой трассе очень многое зависит от работы резины, поскольку асфальтовой покрытие здесь очень абразивное, и когда ты стремишься пилотировать на пределе, это не всегда получается.

В любом случае важнее всего, что мы выиграли поул. Разумеется, всегда хочется каждый круг проехать идеально, но такой трассе, как Сузука, это не всегда возможно. Но в целом день сложился отлично, и в гонке мы стартуем с хорошей позиции – именно завтрашний день самый важный.

Замечательно, что команда показала два первых результата, и будем надеяться, что в воскресенье нам удастся удержать эти позиции».

Серхио Перес (2-й): «Соперничество с Максом сегодня было очень острым. Мне казалось, что я проехал хороший круг. Но надо признать, это очень сложная трасса, особенно её заключительный сектор. На нём, в последней шикане, можно было запросто потерять пару десятых, и хотя мы старались всё собрать воедино, к сожалению, нам немного не хватило.

Но весь уик-энд мы проигрываем совсем чуть-чуть, в том числе в квалификации, а когда борьба такая плотная, то даже минимальная разница в скорости имеет значение. Я не лучшим образом начал круг, и, наверное, это тоже могло сказаться, но всё-таки в воскресенье мы стартуем с хорошей позиции. Сегодня утром наш темп на длинной серии кругов был не лучшим, но мы работаем над этим, и можно надеяться, что завтра мы выступим уверенно».

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