Монтойя: Ферстаппен действует так же, как я

Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя пилотировал весьма рискованно и жёстко, так что соперникам приходилось дважды подумать, прежде чем его атаковать. Сейчас такую тактику использует Макс Ферстаппен и Хуан-Пабло считает, что скоро она перестанет работать.

Хуан-Пабло Монтойя: «Единственный способ бросить вызов Максу – быть готовым попасть с ним в аварию. Он готов разбить машину, если это необходимо, но если вы попадете с ним в такую аварию пару раз, он изменит подход и станет вас уважать.

Макс использует страх соперников попасть в аварию. Когда-то я тоже был таким. Все называли меня сумасшедшим, но для меня это было нормальным, в борьбе я часто попадал в аварии. Так и с Максом – если кто-то не уступает ему место, происходит контакт.

Эта тактика работает, если у вас лучшая машина, а если нет и вы постоянно попадаете в аварии, то в итоге оказываетесь в конце, настроив гонщиков против себя. Ферстаппену нужно изменить подход».

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