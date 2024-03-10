Изола: Гонщикам пришлось раньше сменить резину

Как и предсказывали в Pirelli, большинство гонщиков проехали дистанцию гонки в Джидде с единственным пит-столом…

Марио Изола, руководитель гоночного подразделения: «Гонка получилась относительно простой, как с точки зрения результата, ставшего почти полной копией итогов гонки в Бахрейне, так и с точки зрения работы шин.

Мы знали, что оптимальной будет стратегия одного пит-стопа, так и получилось, хотя ранний выезд автомобиля безопасности заставил гонщиков раньше свернуть в боксы.

Шины C2 оказались очень стабильными, о чем свидетельствует лучший круг гонки у Шарля Леклера на комплекте, проехавшем 43 круга.

Шины C3 тоже справились с поставленной задачей, поскольку четыре гонщика, которые предпочли остаться на трассе после появления машины безопасности, смогли довести их до предела износа, сохранив при этом высокую скорость.

По сравнению с тренировками гранулирование этого состава снизилось, поскольку асфальт покрылся отработанной резиной. Серии кругов Хэмилтона и Норриса подтверждают конкурентоспособность и этого состава».

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