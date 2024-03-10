Милан одолел Эмполи Коваленко, Рома вырвала ничью у Фиорентины: результаты матчей 28 тура Серии А

Коваленко вышел на замену на 55 минуте игры
Сегодня, 10 марта, в 28 туре итальянской Серии А состоялось 4 матча .
Чемпионат Италии — Серия А 28 тур, 10 марта
Лечче — Верона 0:1 (0 :1)
Гол: 0:1 — 17 Фолоруншо
Милан — Эмполи 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 41 Пулишич
Украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел на замену на 55 минуте игры.
Ювентус — Аталанта 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 — 35 Копмайнерс, 1:1 — 66 Камбьясо, 2:1 — 70 Милик, 2:2 — 75 Копмайнерс
Фиорентина — Рома 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 — 18 Раньери, 1:1 — 58 Ауар, 2:1 — 69 Мандрагора, 2:2 — 90+5 Льоренте
Накануне Наполи сыграл вничью с Торино, а Дженоа с Малиновским проиграла Монцы.