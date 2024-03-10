Милан одолел Эмполи Коваленко, Рома вырвала ничью у Фиорентины: результаты матчей 28 тура Серии А

Коваленко вышел на замену на 55 минуте игры

Сегодня, 10 марта, в 28 туре итальянской Серии А состоялось 4 матча .

Чемпионат Италии — Серия А 28 тур, 10 марта

Лечче — Верона 0:1 (0 :1)

Гол: 0:1 — 17 Фолоруншо

Милан — Эмполи 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 41 Пулишич

Украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел на замену на 55 минуте игры.

Ювентус — Аталанта 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 35 Копмайнерс, 1:1 — 66 Камбьясо, 2:1 — 70 Милик, 2:2 — 75 Копмайнерс

Фиорентина — Рома 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 — 18 Раньери, 1:1 — 58 Ауар, 2:1 — 69 Мандрагора, 2:2 — 90+5 Льоренте

Накануне Наполи сыграл вничью с Торино, а Дженоа с Малиновским проиграла Монцы.

Дженоа — Монца 2 : обзор матча

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