Возлюбленная Роналду призналась, что обрадовалась новости об уходе Криштиану из Манчестер Юнайтед

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Джорджина Родригес, возлюбленная Роналду, рассказала, что обрадовалась новости об уходе Криштиану из "Манчестер Юнайтед".

"Когда Криштиану сказал мне, что собирается играть за "Аль-Наср", я почувствовала облегчение, потому что очень хотела покинуть Манчестер. Я была очень рада приехать в Саудовскую Аравию.

Но сначала были взлеты и падения, поскольку мы никогда не жили в отеле так долго. Были дни, когда я не хотела, чтобы меня кто-то видел, но в целом я была очень взволнована".