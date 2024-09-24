Уайт отреагировал на слова Фьюри о том, что он победит Усика и Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Ветеран хевивейта Диллиан Уайт отреагировал на слова Тайсона Фьюри о том, что он победит чемпионов мира Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

«Дюбуа? Он бы дал непростой бой обоим. Тайсон сказал, что провести бой с Дюбуа – это его план. И я думаю он знает, что делает. Тайсону надо быть осмотрительным, Дюбуа имеет такую же ударную мощь, как и Нганну, но при этом он гораздо лучше боксирует.

Но после просмотра боя с Джошуа Тайсон увидел, что Даниэль очень легко вступает в клинч. Это не нормально», – сказал Уайт.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что хочет провести бой Даниэлем Дюбуа после его реванша с Усиком.

sport.ua