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Футбол

Барселона хочет продолжить сотрудничество с юным опорником, который восстанавливается после травмы

Об этом сообщает издание ESPN

Барселона хочет продолжить сотрудничество с юным опорником, который восстанавливается после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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    • "Барселона" планирует продлить сотрудничество с Марком Берналем, талантливым молодым опорным полузащитником.

    Как сообщает ESPN, на этой неделе клуб планирует официально объявит о подписании нового пятилетнего контракта с 17-летним игроком на улучшенных условиях.

    Добавим, что Берналь сейчас восстанавливается после травами, и ожидается, что футболист вернется к игре через 12 месяцев.

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