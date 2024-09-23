Лео Турини о Фредерике Вассёре и кубике Рубика

Подводя итоги Гран При Сингапура, итальянский журналист Лео Турини, как и все болельщики Ferrari, разочарованный выступлением любимой команды, использовал образ с одной стороны неожиданный, с другой – вполне очевидный, а также процитировал Джеймса Бонда…

Фредерик Вассёр должен раздать всем своим помощникам по кубику Рубика. Я не шучу.

Формулу 1 действительно можно сравнить с кубиком Рубика – разве вы не в курсе? Чтобы получить идеальный результат, необходимо всё правильно собрать. В Маранелло это отлично знают, в том числе об этом свидетельствует история, традиции и культура Ferrari.

За одним исключением.

За исключением того, что иногда они там об этом забывают. О том, что происходило накануне вечером в Сингапуре, остаётся только горько сожалеть.

Шарль Леклер выступил очень сильно, финишировал пятым, догнал Джорджа Расселла и почти упёрся в выхлопные трубы его Mercedes, хотя стартовал с 9-й позиции. Полагаю, если бы он стартовал из первого или второго ряда, то смог бы бросить вызов Ландо Норрису.

Я не утверждаю, что Шарлю удалось бы его одолеть, потому что у McLaren сейчас не машина, а ракета. Но вполне допускаю, что борьба шла бы на равных.

Однако вернёмся к кубику Рубика – к тезису о необходимости всё делать правильно. А это как раз то, что у Скудерии в Сингапуре не получалось. Причём на всех участках работы.

События субботы лишь добавили неопределённости, и справедливости ради надо признать, что и гонщики не лучшим образом справились с делом. В первую очередь речь о Карлосе Сайнсе, но к Шарлю это тоже относится. Потом, конечно, все бросились исправлять ситуацию, хотя было уже поздно, чтобы пытаться претендовать на победу.

Именно сейчас будет проверяться способность технического департамента Ferrari продолжать модернизацию машины, а также выяснится, в какой мере Фредерику Вассёру удаётся свести к минимуму ошибки, которые допускают его подчинённые. Как раз из-за таких ошибок урожай побед и набранных очков у Скудерии более скудный, чем мог бы быть. А это плохо.

Как обычно, я заранее знаю, что люди недалёкие станут обвинять меня в том, что я всё сваливаю на Вассёра. Этих людей мне искренне жаль. Тем более что вчера мы были свидетелями совершенного иного примера – имя ему McLaren.

Безусловно, команда из Уокинга тоже не застрахована от промахов, и если бы она всегда принимала правильные решения, то Норрис сейчас уступал бы Максу Ферстаппену намного меньше. Однако уроки, которые всем преподаёт Андреа Стелла, итальянский руководитель этой британской команды, нельзя игнорировать.

Вкратце я могу их просуммировать, процитировав всего одну фразу Джеймса Бонда: «Никогда не говори никогда». Ведь ещё весной никому и в голову не могло прийти, что диктатура Red Bull падёт – и только Стелла это предвидел. Теперь это уже очевидно.

Да, мы, итальянцы, отличаемся богатым воображением.

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