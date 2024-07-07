ФОТО. Стивенсон унизил Ломаченко после победы над Арутюняном

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

В ночь на 7 июля в Ньюарке, США, в ринг вернулся чемпион WBC в легком весе (до 61,2 кг) Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО). Его оппонентом для поединка-возвращения стал Артем Арутюнян (12-2, 7 КО) из Германии.

После победы Стивенсон надел футболку с изображением Ломаченко и главы промоутерской компании Top Rank Боба Арума спереди и надписью «Боб спасает сына от этой порки» сзади.

Это был последний бой Шакура на контракте с Top Rank. Теперь он в статусе «свободного агента» может вести переговоры с любой компанией.

Ранее тренер Дэвиса заявил, что Ломаченко согласился уступить Джервонте право на бой с чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (22-0, 10 КО).

sport.ua