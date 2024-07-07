Connect with us
Футбол

365 тысяч болельщиков подписали онлайн-петицию с требованием переиграть матч Испания – Германия

Все из-за многочисленных ошибок рефери и скандальный эпизод с рукой Кукурельи

365 тысяч болельщиков подписали онлайн-петицию с требованием переиграть матч Испания – Германия

Фото: Getty Images

    • На сайте Change.org в пятницу после встречи Испания – Германия появилась петиция. Автор требует переиграть матч, поскольку судья Энтони Тейлор нередко принимал неправильные решения.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Главной ошибкой стал инцидент, когда Джамал Мусиала наносил удар по воротам, а попал в руку находившемуся в штрафной площадке Марка Кукурельи. Арбитр встречи не увидел нарушения правил и игра продолжилась.

    За 2 суток петицию подписали более 365 тысяч фанатов, а конечная цель – 500 000. Это уже не первая масштабная инициатива против Тейлора. В августе 2022 года болельщик "Челси" подал петицию, которая требует запретить судейство Энтони матчей "синих".

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis