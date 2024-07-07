Уимблдон. Киченок и Бабош сенсационно победили третьих сеяных в матче второго круга

Украинско-венгерская пара продолжает выступление на турнире в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £2,890,000

Действующие чемпионки: Се/Стрыцова (Китайский Тайбэй/Чехия)

Сетка турнира: парный разряд

Второй круг

Надежда Киченок/Тимеа Бабош (Украина/Венгрия) – Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 3) 4:6, 6:2, 6:2

Киченок и Бабош прервали победную серию соперниц, которые перед выступлением на Уимблдоне выиграли титул на турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге.

Отметим, что Меликар-Мартинес и Перес занимают девятое место в мировом рейтинге. Сегодняшний матч прерывался три раза из-за дождя: при счёте 4:2 в первом сете, 4:6, 4:1 – во втором и 4:6, 6:2, 3:1 в решающем.

Украинка повторила свой лучший результат на Уимблдоне, который показывала в 2019, 2021 и 2022 годах.

Следующие соперницы Киченок и Бабош определятся в матче Эйша Мухаммед/Алдила Сутджиади (США/Индонезия, 15) – Диана Шнайдер/Елена Веснина (-).

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