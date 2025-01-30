Даяна Ястремская – о победе во втором круге на турнире в Линце: “Если честно, я не очень довольна своей игрой сегодня”

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу над Антонией Ружич в матче второго круга на турнире WTA 500 в Линце



“Очень рада, что впервые вышла в четвертьфинал здесь. Но, если честно, я не очень довольна своей игрой сегодня. Она действительно хорошо сыграла, а я в первом сете никак не могла поймать ритм. Я старалась действовать агрессивно, но казалось, что всё время попадаю по мячу ободом. К тому же у меня не шла первая подача. Но в целом я довольна.

Думаю, что всегда важно выиграть первый сет, но я особо не задумывалась о счёте и о том, насколько это важно. Я просто старалась найти свои удары и понять, что хочу делать. И к концу первого сета, кажется, мне это удалось.

Следующий матч против Марии Саккари? Думаю, это будет очень интересная встреча. Мы играли в Майами в прошлом году, но тогда я вышла на корт после болезни, так что сейчас чувствую себя лучше. Думаю, это будет хороший матч”, – сказала Даяна Ястремская во флеш-интервью на корте.

Четвертьфинал турнира в Линце, в котором сыграют Даяна Ястремская и Мария Саккари, состоится завтра 31 января. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляцию поединка.

btu.org.ua