Вурц: FIA не советовалась с гонщиками по новым правилам

На прошлой неделе стало известно об изменениях в спортивном кодексе FIA на 2025 год, в результате которых гонщики Формулы 1 начнут получать значительные штрафы, а также дисквалификации и вычеты очков из личного зачёта за использование ненормативной лексики или критики в адрес FIA.

Председатель Ассоциации гонщиков Формулы 1 (GPDA) Алекс Вурц подтвердил, что перед изменением кодекса в FIA не проводили консультации, и в будущем гонщики планирует провести встречу, чтобы обсудить изменения и дальнейшие шаги.

Алекс Вурц: «Нет, с нами не проводилось никаких консультаций. Мы прочитали об изменениях в прессе. Возможно, совместная работа FIA и GPDA позволила бы всё сделать лучше.

Если проводить сравнения, то в NFL в Америке существует профсоюз игроков, которые принимают участие в обсуждении подобных вопросов. В нашем случае никакого участия гонщиков не было. Я даже не уверен, привлекала ли FIA собственную комиссию гонщиков к разработке этого документа. Я этого просто не знаю. Надеюсь, мы увидим не так много штрафов.

Мы в GPDA пока не обсуждали вместе эти нововведения. Гонщики сейчас очень заняты, и я не хочу их напрягать. Это уже правила, и мы не сможем их так просто изменить, но, конечно, соберёмся вместе и обсудим, какими будут наши дальнейшие действия.

Лучший вариант – не ругаться. Всё просто».

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