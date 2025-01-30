Федор ЧЕРКАШИН: «Аллотей? Когда встречался с топ-соперниками – проигрывал»

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Украинский боксер Федор Черкашин (сейчас представляет Польшу), который выступает в средней весовой категории, на профессиональном ринге провел 26 поединков, в 25 из них он одержал победы (15 нокаутов). Уже 1 февраля польско-украинский боксер снова выйдет в ринг. Он будет боксировать против опытного спортсмена из Ганы – Патрика Аллотея (44-7, 34 КО). Бой состоится в американском Ньюарке.

О том, как прошла подготовка к бою, Федор Черкашин рассказал в эксклюзивном интервью для Sport.ua.

– Как прошла ваша подготовка к поединку? Как оцениваете кемп и спарринг-партнеров?

– Получил предложение поединка за 5 с половиной недель до боя. Быстро согласился, и почти сразу начались спарринги. Готовился в Варшаве, и считаю, что мы с командой проделали отличную работу. Чувствую себя готовым.

– В какой форме сейчас находитесь? Готовы ли на все 100%?

– Последний поединок провел в конце октября, поэтому сейчас чувствую себя в хорошей форме. Всегда лучше оставаться активным, и это помогает быть в тонусе. Чувствую, что подготовка прошла хорошо, поэтому готов на все 100%.

– Ваш соперник провел на профессиональном ринге большое количество поединков. Что думаете о нем?

– Да, он опытный боец, провел много поединков. Но когда встречался с топ-соперниками – проигрывал. Моя задача – сделать свою работу в этом бою без всяких сомнений.

– Какие сильные и слабые стороны у вашего оппонента?

– Среди его сильных сторон – скорость, ловкость и опыт. Но есть и слабые места, например, определенные пробелы в защите. Постараюсь это использовать в ринге.

– Есть ли у вас какая-то особая тактика на этот поединок?

– На каждый бой есть своя тактика. На этот поединок задача – держать его в напряжении и не давать расслабиться. Надеюсь, что он не будет читать это интервью! (Смеется)

– Какой гонорар вы получите за бой против Патрика Аллотея?

– Джентльмены о деньгах не говорят! Но если серьезно, пока я еще не вышел на уровень высоких гонораров. Все впереди.

– 4 последних поединка вы провели дома, в Польше. Теперь снова возвращаетесь боксировать в США. Как это может повлиять на бой? Нравится ли вам проводить бои в Штатах?

– Да, мне нравится боксировать в США. Это будет уже мой четвертый бой здесь, и он состоится на большой арене Prudential Center. Ожидаю много фанов бокса, атмосфера будет отличной. К тому же, я выступаю в ко-мейн ивенте, поэтому это еще один важный шаг в моей карьере.

– Что для вас будет означать победа в этом поединке? Поможет ли она приблизиться к полноценному титулу WBC?

– Победа в этом бою – это еще один шаг вперед, еще одна возможность заявить о себе. С каждым боем я становлюсь ближе к своей цели, и, конечно, хочу в будущем драться за полноценный титул WBC. Но сейчас главное – выполнить свою работу 1 февраля.

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sport.ua