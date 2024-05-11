«Довольно мощно». Шатерникова рассказала, помогает ли Ломаченко ВСУ

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины и единственная украинская чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова рассказала, помогает ли Василий Ломаченко Вооруженным силам Украины.
– Александр Усик активно помогает ВСУ и своему народу, который пострадал от действий агрессора. Ломаченко также это делает?
– Да, не афиширует, но помогает достаточно мощно.
– Вы с ним общаетесь на русском или украинском?
– По-разному. Если я ему, например, рассказываю что-то о госпитале, то могу и так, и так.
Ранее Алина Шатерникова объяснила, почему Василий Ломаченко молчит о войне в Украине.