«Довольно мощно». Шатерникова рассказала, помогает ли Ломаченко ВСУ

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины и единственная украинская чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова рассказала, помогает ли Василий Ломаченко Вооруженным силам Украины.

– Александр Усик активно помогает ВСУ и своему народу, который пострадал от действий агрессора. Ломаченко также это делает?

– Да, не афиширует, но помогает достаточно мощно.

– Вы с ним общаетесь на русском или украинском?

– По-разному. Если я ему, например, рассказываю что-то о госпитале, то могу и так, и так.

Ранее Алина Шатерникова объяснила, почему Василий Ломаченко молчит о войне в Украине.

sport.ua