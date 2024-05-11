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Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

«Горожане» шаг за шагом идут к титулу

Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Английская Премьер-лига, 37-й тур

    11 мая, 14:30. "Крейвен Коттедж" (Лондон)

    Главный арбитр: Энтони Тейлор

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    В эфире

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Трансляція матчу Фулгем — Манчестер Сіті Смотреть трансляцию

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    Содержание

  • Новости Фулхэма
  • Новости Манчестер Сити
  • Последние пять матчей Фулхэма и Манчестер Сити
  • Последние пять личных встреч между соперниками
  • Турнирная таблица чемпионата Англии
  • Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Манчестер Сити
  • Прогноз матча Фулхэм – Манчестер Сити от UA-Football

    • Впереди "Сити" ожидает очень важный трехматчевой лондонский марафон. В этих поединках против столичных команд решится судьба чемпионства. Первый вызов – "Фулхэм" на "Крейвен Коттедж". Здесь "горожане" уже 12 лет исключительно побеждают. Похожий сценарий может повториться и сегодня против не слишком мотивированных "дачников".

    Новости Фулхэма

    В последних матчах подопечные да Силвы сбавили обороты. За три тура они набрали два зачетных пункта. Поражение "Ливерпуля" было очень боевым, но класс взял свое. Должное отдать "дачникам" нужно, ведь они в этом противостоянии не только сопротивлялись, но и интересно выглядели моментами. А вот в прошлом двух матчах против середняков "Кристал Пэлас" и "Брентфорда" были зафиксированы ничьи.

    Сейчас "Фулхэм" находится на 13-м месте в чемпионате. Лондонцы уже ни на что не претендуют: ни на вылет, ни на еврокубки. Поэтому среди целей команды может быть только желание занять немного более высокую позицию в чемпионате. Но вряд ли это может стать мотивацией. Да и форма у команды не самая лучшая. Одна победа в последних семи поединках – тому подтверждение.

    Кадры хозяев

    Потерь у "Фулхэма" практически нет. Лишь один футболист находится в лазарете – Гаррисон Рид. Он пропустил прошлый поединок против “Брентфорда”, не сыграет хавбек и сегодня.

    Новости Манчестер Сити

    Поезд "горожан" несется к титулу. Команда Гвардиолы победила в шести последних матчах АПЛ подряд. В частности, в прошлом туре они разгромили "Вулверхэмптон" со счетом 5:1. Мощно проснулся Эрлинг Холанд, забивший сразу четыре в ворота "волков". За последние два сезона в воротах "Фулхэма" норвежец отличился пять раз (три гола – с пенальти). Поэтому его "дачникам" особенно следует опасаться.

    Сейчас "Сити" находится на второй позиции, уступая лидеру "Арсеналу" одним зачетным пунктом. Правда, у подопечных Гвардиолы есть еще один матч в запасе. Его МС сыграет против "Тоттенхэма" посреди следующей недели. Грядущие дни будут решающими в борьбе за чемпионство. “Арсеналу” нужно и самому не терять очки, и молиться на своих соседей по городу. Молиться даже если атеисты.

    Кадры гостей

    Если у "дачников" одна потеря на сегодня, то у "Сити" ситуация еще лучше. Пока в лазарете "горожан" нет никого. Уже второй матч подряд МС сыграет в полном составе.

    Последние пять матчей Фулхэма и Манчестер Сити

    Последние пять встреч хозяев

  • 04.05. Брентфорд – Фулхэм 0:0 (АПЛ)
  • 27.04. Фулхэм – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)
  • 21.04. Фулхэм – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
  • 14.04. Вест Хэм – Фулхэм 0:2 (АПЛ)
  • 06.04. Фулхэм – Ньюкасл 0:1 (АПЛ)

    • Последние пять встреч гостей

  • 04.05. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 5:1 (АПЛ)
  • 28.04. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)
  • 25.04. Брайтон – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)
  • 20.04. Манчестер Сити – Челси 0:4 (Кубок Англии)
  • 17.04. Манчестер Сити – Реал 1:1 (3:4 в с. п.) (ЛЧ)

    • Последние пять личных встреч между соперниками

    02.09.23. Манчестер Сити – Фулхэм 5:1 (АПЛ)

    30.04.23. Фулхэм – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

    05.11.22. Манчестер Сити – Фулхэм 2:1 (АПЛ)

    05.02.22. Манчестер Сити – Фулхэм 4:1 (Кубок Англии)

    13.03.21. Фулхэм – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

    Турнирная таблица чемпионата Англии

    # КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

    1

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Арсенал 36 26 5 5 88 — 28 83 2

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Манчестер Сити 35 25 7 3 87 — 33 82 3

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Ливерпуль 36 23 9 4 81 — 38 78 4

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Астон Вилла 36 20 7 9 73 — 53 67 5

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Тоттенхэм 35 18 6 11 69 — 58 60 6

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Ньюкасл 35 17 5 13 78 — 56 56 7

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Челси 35 15 9 11 70 — 59 54 8

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Манчестер Юнайтед 35 16 6 13 52 — 55 54 9

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Вест Хэм Юнайтед 36 13 10 13 56 — 70 49 10

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Борнмут 36 13 9 14 52 — 63 48 11

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Брайтон 35 12 11 12 53 — 57 47 12

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Вулверхэмптон 36 13 7 16 49 — 60 46 13

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Фулхэм 36 12 8 16 51 — 55 44 14

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Кристал Пэлас 36 11 10 15 49 — 57 43 15

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Эвертон* 36 12 9 15 38 — 49 37 16

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Брентфорд 36 9 9 18 52 — 60 36 17

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Ноттингем Форест* 36 8 9 19 45 — 63 29 18

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Лутон Таун 36 6 8 22 49 — 78 26 19

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Бернли 36 5 9 22 39 — 74 24 20

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    Шеффилд Юнайтед 36 3 7 26 35 — 100 16

    *С команды Эвертон снято 8 очков.
    *С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

    Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Манчестер Сити

    Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

    12.00 6.80 1.26 Узнать больше

    Прогноз матча Фулхэм – Манчестер Сити от UA-Football

    “Дачники” попали под горячую руку. Хотя они явно заслуживают уважения от "Сити", ведь "Фулхэм" в этом сезоне в матчах против "Арсенала" заработал четыре очка из шести возможных. В то же время в предыдущем поединке на "Этихаде" разница между командами была колоссальной. С того момента расклад сил не изменился, поэтому преимущество до сих пор остается за "горожанами". Прогноз: Победа “Манчестер Сити” в первом тайме и матче (КФ 1,7).

    www.ua-football.com

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