Фулхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2024

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«Горожане» шаг за шагом идут к титулу
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 37-й тур
11 мая, 14:30. "Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports
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Трансляція матчу Фулгем — Манчестер Сіті Смотреть трансляцию
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Содержание
Впереди "Сити" ожидает очень важный трехматчевой лондонский марафон. В этих поединках против столичных команд решится судьба чемпионства. Первый вызов – "Фулхэм" на "Крейвен Коттедж". Здесь "горожане" уже 12 лет исключительно побеждают. Похожий сценарий может повториться и сегодня против не слишком мотивированных "дачников".
Новости Фулхэма
В последних матчах подопечные да Силвы сбавили обороты. За три тура они набрали два зачетных пункта. Поражение "Ливерпуля" было очень боевым, но класс взял свое. Должное отдать "дачникам" нужно, ведь они в этом противостоянии не только сопротивлялись, но и интересно выглядели моментами. А вот в прошлом двух матчах против середняков "Кристал Пэлас" и "Брентфорда" были зафиксированы ничьи.
Сейчас "Фулхэм" находится на 13-м месте в чемпионате. Лондонцы уже ни на что не претендуют: ни на вылет, ни на еврокубки. Поэтому среди целей команды может быть только желание занять немного более высокую позицию в чемпионате. Но вряд ли это может стать мотивацией. Да и форма у команды не самая лучшая. Одна победа в последних семи поединках – тому подтверждение.
Кадры хозяев
Потерь у "Фулхэма" практически нет. Лишь один футболист находится в лазарете – Гаррисон Рид. Он пропустил прошлый поединок против “Брентфорда”, не сыграет хавбек и сегодня.
Новости Манчестер Сити
Поезд "горожан" несется к титулу. Команда Гвардиолы победила в шести последних матчах АПЛ подряд. В частности, в прошлом туре они разгромили "Вулверхэмптон" со счетом 5:1. Мощно проснулся Эрлинг Холанд, забивший сразу четыре в ворота "волков". За последние два сезона в воротах "Фулхэма" норвежец отличился пять раз (три гола – с пенальти). Поэтому его "дачникам" особенно следует опасаться.
Сейчас "Сити" находится на второй позиции, уступая лидеру "Арсеналу" одним зачетным пунктом. Правда, у подопечных Гвардиолы есть еще один матч в запасе. Его МС сыграет против "Тоттенхэма" посреди следующей недели. Грядущие дни будут решающими в борьбе за чемпионство. “Арсеналу” нужно и самому не терять очки, и молиться на своих соседей по городу. Молиться даже если атеисты.
Кадры гостей
Если у "дачников" одна потеря на сегодня, то у "Сити" ситуация еще лучше. Пока в лазарете "горожан" нет никого. Уже второй матч подряд МС сыграет в полном составе.
Последние пять матчей Фулхэма и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч гостей
Последние пять личных встреч между соперниками
02.09.23. Манчестер Сити – Фулхэм 5:1 (АПЛ)
30.04.23. Фулхэм – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)
05.11.22. Манчестер Сити – Фулхэм 2:1 (АПЛ)
05.02.22. Манчестер Сити – Фулхэм 4:1 (Кубок Англии)
13.03.21. Фулхэм – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ
1
Арсенал 36 26 5 5 88 — 28 83 2
Манчестер Сити 35 25 7 3 87 — 33 82 3
Ливерпуль 36 23 9 4 81 — 38 78 4
Астон Вилла 36 20 7 9 73 — 53 67 5
Тоттенхэм 35 18 6 11 69 — 58 60 6
Ньюкасл 35 17 5 13 78 — 56 56 7
Челси 35 15 9 11 70 — 59 54 8
Манчестер Юнайтед 35 16 6 13 52 — 55 54 9
Вест Хэм Юнайтед 36 13 10 13 56 — 70 49 10
Борнмут 36 13 9 14 52 — 63 48 11
Брайтон 35 12 11 12 53 — 57 47 12
Вулверхэмптон 36 13 7 16 49 — 60 46 13
Фулхэм 36 12 8 16 51 — 55 44 14
Кристал Пэлас 36 11 10 15 49 — 57 43 15
Эвертон* 36 12 9 15 38 — 49 37 16
Брентфорд 36 9 9 18 52 — 60 36 17
Ноттингем Форест* 36 8 9 19 45 — 63 29 18
Лутон Таун 36 6 8 22 49 — 78 26 19
Бернли 36 5 9 22 39 — 74 24 20
Шеффилд Юнайтед 36 3 7 26 35 — 100 16
*С команды Эвертон снято 8 очков.
*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.
Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Манчестер Сити
12.00 6.80 1.26 Узнать больше
Прогноз матча Фулхэм – Манчестер Сити от UA-Football
“Дачники” попали под горячую руку. Хотя они явно заслуживают уважения от "Сити", ведь "Фулхэм" в этом сезоне в матчах против "Арсенала" заработал четыре очка из шести возможных. В то же время в предыдущем поединке на "Этихаде" разница между командами была колоссальной. С того момента расклад сил не изменился, поэтому преимущество до сих пор остается за "горожанами". Прогноз: Победа “Манчестер Сити” в первом тайме и матче (КФ 1,7).