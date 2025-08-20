Вильярреал подпишет защитника Челси, – Романо

"Вильярреал" согласовал сделку по подписанию защитника "Челси".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Ренато Вейга близок к переходу в испанский клуб на постоянной основе.

Трансфер обойдётся в 29,5 млн евро содержит бонусы, а также процент от будущей перепродажи игрока. Романо сообщает, что это рекордный трансфер для испанского клуба.

Вторую часть прошлого сезона, Вейга провёл в "Ювентусе". В 15-ти матчах итальянского клуба во всех турнирах он отметился одной голевой передачей.

TransferMarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.

К слову, ранее к "Вильярреалу" присоединился Томас Парти из "Арсенала".

