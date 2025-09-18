Известный боксер про Кроуфорда: «Ему пора заканчивать. Не хочу это видеть»

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Известный боксер легкого веса Шакур Стивенсон надеется, что его друг Теренс Кроуфорд завершит карьеру после победы над Саулем Альваресом и не будет больше подниматься в весе.

«Кроуфорд тяжело работает на тренировках, убивает организм, поднимаясь в весе для каждого боя. Мне кажется, ему пора заканчивать. Теренс – мой брат, я не хочу больше видеть, как он мучает себя. Сейчас самое время уйти из бокса, когда ты на вершине, когда ты лучший».

«Ничего больше он уже сделать в боксе не сможет. Просто величайший. И все же я не думаю, что он уйдет сейчас», – сказал Стивенсон.

Кроуфорд – первый боксер, ставшим абсолютным чемпионом в трех весовых категориях.

Известны рейтинги боя Кроуфорд – Альварес. Проиграли Тайсону и Полу

sport.ua