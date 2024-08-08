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Бокс

ФОТО. Награждение Хижняка. Украинец получил заслуженную золотую медаль

ФОТО. Награждение Хижняка. Украинец получил заслуженную золотую медаль

Getty Images/Global Images Ukraine Александр Хижняк

На Олимпийских играх 2024 в Париже состоялось награждение победителя и призеров в боксе в весовой категории до 80 кг.

Украинский боксер Александр Хижняк получил золотую медаль Олимпиады-2024!

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Соперником Хижняка в финале был Нурбек Оралбай из Казахстана. Первый раунд Хижняк на записках судей выиграл (3:2), затем проиграл вторую трехминутку (2:3). Все решил третий раунд. Украинец был активнее, разбил нос сопернику и заслуженно выиграл золотую медаль (общий счет – 3:2).

Золото Хижняка. Медальный зачет ОИ. Украина поднялась на 17-ю позицию

ФОТО. Награждение Хижняка. Украинец получил заслуженную золотую медаль

ФОТО. Награждение Хижняка. Украинец получил заслуженную золотую медаль

ФОТО. Награждение Хижняка. Украинец получил заслуженную золотую медаль

ФОТО. Награждение Хижняка. Украинец получил заслуженную золотую медаль

ФОТО. Награждение Хижняка. Украинец получил заслуженную золотую медаль

ФОТО. Награждение Хижняка. Украинец получил заслуженную золотую медаль

ФОТО. Награждение Хижняка. Украинец получил заслуженную золотую медаль

sport.ua

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