Getty Images/Global Images Ukraine Александр Хижняк

На Олимпийских играх 2024 в Париже состоялось награждение победителя и призеров в боксе в весовой категории до 80 кг.

Украинский боксер Александр Хижняк получил золотую медаль Олимпиады-2024!

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Соперником Хижняка в финале был Нурбек Оралбай из Казахстана. Первый раунд Хижняк на записках судей выиграл (3:2), затем проиграл вторую трехминутку (2:3). Все решил третий раунд. Украинец был активнее, разбил нос сопернику и заслуженно выиграл золотую медаль (общий счет – 3:2).

Золото Хижняка. Медальный зачет ОИ. Украина поднялась на 17-ю позицию

ФОТО. Награждение Хижняка. Украинец получил заслуженную золотую медаль

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