«Будут очень интересные имена». В Киеве пройдет большой вечер бокса

Instagram. Игорь Фаниян

Руководитель промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions Игорь Фаниян поделился планами на будущее и признался, что в Киеве вскоре состоится большой вечер бокса.

«Вскоре нас ожидает большое боксерское событие в Киеве. Детали пока раскрывать не буду, но могу сказать, что в карде пройдет много интересных поединков с участием очень интересных имен. Но конкретнее – со временем. Я хочу, чтобы предстоящий вечер бокса от Spartabox Faniian Promotions в очередной раз доказал, что Украина – это боксерская страна.

Что касается организации турнира, то сейчас у нас много задач, в том числе и вопросы спонсоров, но это традиционные моменты, они возникают накануне каждого вечера бокса. Верю, что с каждым событием у нас будет находиться все больше энтузиастов, помогающих нашему боксу. Если кто-то заинтересован в помощи с организацией, вы знаете, где меня найти (смеется – прим)», – прокомментировал Фаниян.

Прошлое шоу от компании Spartabox Faniian Promotions состоялось 25 января – в главном событии обладатель пояса WBO Global Арам Фаниен (26–2, 6 КО, Украина) встретился с аргентинским претендентом Николасом Харой (13–7, 6 КО) и победил соперника единогласным судейским решением.

sport.ua