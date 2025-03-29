Серхио Перес: Передо мной открыто множество дверей

Прошлогодний Гран При Абу-Даби стал 281 гонкой Серхио Переса в Формуле 1, после чего его карьера, продолжавшаяся 14 сезонов, прервалась. Временно или окончательно – пока неясно. Кстати, в тот раз он сошёл с дистанции после столкновения с машиной Валттери Боттаса уже на первом круге.

Мексиканскому гонщику в январе исполнилось 35 лет, он ещё полон сил, но, по его словам, в ближайшее время определяться с дальнейшими планами не собирается.

«Я даю себе шесть месяцев, прежде чем приму решение о следующих шагах, – заявил Серхио. – Я хочу обдумать все возможные варианты до того, как надо будет решать, каким станет следующий этап моей карьеры.

Мне повезло, она складывалась достаточно неплохо, и теперь передо мной открыто множество дверей. Но я не собираюсь принимать решение уже сегодня, ведь, безусловно, это станет важным шагом. Поэтому не хочу торопиться и намерен сделать наиболее правильный выбор».

В теории, это может означать возвращение в Формулу 1 вместе с заводской командой Cadillac, которая дебютирует в чемпионате в следующем году. По информации Fox Sports, Перес уже ведёт переговоры на эту тему.

Марио Андретти, чемпион мира 1978 года, ныне выступающий в роли консультанта Cadillac F1, не скрывает: в руководстве проекта понимают, что будущей команде нужен опытный гонщик. Впрочем, Перес далеко не единственный кандидат, кого в этом контексте могут рассматривать в концерне General Motors.

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