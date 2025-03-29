Александр Зубков и Даниил Сикан сыграли за Трабзонспор в чемпионате Турции. Какие оценки получили украинцы?

Александр Зубков и Даниил Сикан сыграли за "Трабзонспор" в чемпионате Турции.

Зубков вышел с первых минут и провёл 67 минут на поле. Украинец забил гол, сделал 47 касаний и 76% точных передач. Один раз ударил по воротам, один раз мимо ворот и ещё один удар был заблокирован.

Полузащитник выиграл 6 дуэлей на поле (100%), на нём сфолили дважды. Ещё один раз футболист был в положении вне игры.

Оценки от WhoScored – 7,5 баллов. SofaScore поставил 7,9 баллов. Обе системы признали Зубкова игроком матча.

Даниил Сикан вышел на 67-й минуте. Один раз ударил мимо ворот и один удар заблокировали защитники. Украинец сделал 17 касаний, 71% точных передач, выиграл по две из трёх дуэлей на поле и в воздухе.

Нападающий один раз сфолил, также один раз сфолили на нём. Ещё он однажды вынес мяч из штрафной "Трабзонспора".

Оценки от WhoScored – 6,2 баллов. SofaScore поставил 6,8 баллов.

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Напомним, "Трабзонспор" сыграл вничью 1:1 с "Гезтепе".

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