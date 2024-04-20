Серия А. Наполи уже не борется — безропотное поражение в Эмполи, важнейшая победа Вероны

Виктор Коваленко не играл

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Серия А. 33-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" — "Наполи" 1:0

Гол: Черри 4

"Эмполи": Каприле, Берешински, Валюкевич, Луперто, Гьяси, Грасси (С. Бастони 82), Мале, Пеццелла (Какаче 82), Фаццини (Журковски 70), Камбиаги (Канчелльери 70), Черри (Ньянг 20)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Жезус, Натан (Мадзокки 46), Лоботка, Ангисса (Симеоне 89), Зелински, Политано (Нгонг 72), Осимхен, Кварацхелия (Распадори 72)

Предупреждения: Пеццелла 65, Берешински 58 — Жезус 37, Нгонг 90+4

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

"Наполи" играет плохо, неорганизованно, разобранно, на низком уровне. Отвратительно обороняется, оставляет огромные дыры в центре поля, выпадает из игры на длинные отрезки. Но в предыдущих турах хотя бы боролся. Не проиграл в гостях "Интеру", схватил 0:3 дома от "Аталанты", но наиграл там даже на два гола, забил четыре в Монце, два — в предыдущем туре в ворота "Фрозиноне".

На этот же раз, в Эмполи, против команды, проигравшей пять из шести предыдущих матчей без забитых и пребывавшей в худшей форме в лиге, кроме "Салернитаны" — полная темнота, абсолютная депрессия, апатия. И это при том, что до лигочемпионского места "Ромы" всего шесть очков, в этом туре ей играть против сильной "Болоньи", а в следующем "Наполи" принимает ее. То есть был шанс догнать.

Болельщики никак не помогали. Как и на предыдущем выезде в Монцу, ушли с трибун на первые 15 минут, оставив оскорбительные баннеры, затем вернулись и проклинали игроков на чем свет стоит. Призывали президента Аурелио Де Лаурентиса, находившегося на трибунах, продать клуб. Но ведь команда до мозга костей подтверждала правильность всех этих протестов и оскорблений.

Она владела мячом сегодня 73 процента времени. Но в первом тайме нанесла лишь один удар по воротам. Пропустила рано с длинного паса на правый фланг, навеса Гьяси и удара головой форварда Черри, не забивавшего в Серии А три года. Затем он нанес еще один, немного неточно. А в концовке тайма Камбиаги не попал в створ, свободно из центра штрафной замыкая прострел Ньянга.

По итогам матча "Наполи" обошел "Эмполи" по ударам по воротам. Тосканцы и вправду в плохой форме, гораздо менее раскрепощены, чем почти все их конкуренты в борьбе за выживание. Но против неаполитанцев и этого хватило. Ворота Каприле защищали почти без проблем, его единственный сейв состоялся в первом тайме, и для него даже не пришлось двигаться с места.

Политано и Кварацхелия несколько раз пытались смещаться с фланга в центр и закручивать, и иногда проходило близко к воротам. Иногда защитники ложились. Но все это исходило исключительно из индивидуальных действий. Командной игры не было.

"Эмполи" — очень неудобный соперник для "Наполи". Из семи последних очных матчей с ним "везувиани", включая этот, проиграли пять. В том числе оба в нынешнем сезоне. С одинаковым счетом 0:1. Но неужели пока еще чемпион будет оправдываться этим?! Тем более, что в последних 11-ти матчах лиги против ВСЕХ соперников добыты лишь три победы, в последних шести — лишь одна.

Тосканцы же добывают вторую в последних семи, но и вторую домашнюю подряд (а к матчу подходили, набрав в сезоне больше очков в гостях). Они в четырех очках над зоной вылета.

Виктор Коваленко, автор победного гола в первом круге в Неаполе, в третьем из четырех последних матчей остался в запасе. Его наставник Давиде Никола с первых минут выпустил трех опорников, что несколько непривычно для него, по ходу матча заменил двух из них, а также атакующего полузащитника. Но украинец так на поле и не вышел.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" — "Удинезе" 1:0

Гол: Коппола 90+3

"Эллас Верона": Монтипо, Сентонз, Маньяни, Коппола, Кабал (Суслов 83), Сердар (Дуда 83), Дани Силва (Бонаццоли 59), Митрович (Свидерски 59), Фолоруншо, Лазович (Винагре 77), Нослин

"Удинезе": Окойе, Н. Перес, Бийол, Т. Кристенсен, Эхизибе (Феррейра 81), Уолас, Самарджич, Пайеро, Х. Камара, Р. Перейра, Лукка (Саксесс 90+2)

Предупреждения: Сердар 13, Кабал 14 — Уолас 16, Самарджич 29

Главный арбитр: Марко Гвида

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