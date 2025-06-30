КЧМ. Интер – Флуминенсе 0:2. Второй бразилец в четвертьфинале

Клубный Чемпионат Мира. 1/8 финала

Шарлотт. "Бэнк оф Америка Стэдиум"

"Интер" Милан – "Флуминенсе" 0:2

Голы: Кано 3, Эркулес 90+3

"Интер": Зоммер, Дармиан, Де Фрай, А. Бастони (К. Аугусто 71), Думфриз (Л. Энрике 53), Асллани (Сучич 53), Барелла, Мхитарян (В. Карбони 53), Димарко, М. Тюрам (С. Эспозито 66), Лаутаро Мартинес

"Флуминенсе": Фабио, Шавьер, Игнасио, Тьяго Силва, Фрейтес, Рене, Ф. Бернал (Т. Сантос 81), Мартинелли (Эркулес 61), Нонато (Лима 60), Ариас, Кано (Эвералдо 66)

Предупреждения: Асллани 9, А. Бастони 38 – Кано 16, Фрейтес 26, Рене 36, Т.Сантос 85

Главный арбитр: Иван Бартон (Сальвадор)

Бразилия продолжает блистать на Клубном Чемпионате Мира. Она провела все четыре команды в 1/8 финала и в итоге сумела провести половину из них – две – в 1/4 финала. За "Палмейрасом" последовал "Флуминенсе". Причем если первый в 1/8 финала выбил соотечественников из "Ботафого", то второй поймал гораздо более крупную рыбу – действующего финалиста Лиги Чемпионов УЕФА.

Предпосылки к такому успеху "Флу" были. Он прагматичен, аккуратен в обороне. Не пропустил от "Боруссии" Дортмунд в групповом турнире и должен был забивать ей. А "Интер" до сих пор страдает из-за 0:5 в финале Лиги Чемпионов, с тех пор сменил тренера, назначив крайне неопытного Кристиана Киву, страдает и от травм и уже отправил пятерых игроков домой, весьма неэффективен в атаке.

В групповом турнире "нерадзурри" сыграли вничью з "Монтерреем", проигрывали "Ураве" на 77-ой минуте и победный гол забили лишь на 92-ой, начали забивать "Ривер Плейт" лишь после 71-ой минуты, когда тот уже играл вдесятером. То есть играли натужно, додавливали лишь в концовке, да и то не всегда. Сегодня они не только не сумели додавить в концовке, но и пропустили второй.

Уже на третьей минуте Ариас прорвался справа, его мяч срикошетил, поднялся по дуге, ошеломил защитников и Зоммера, и Кано подрезал в упор головой. После чего "Флуминенсе" спокойно оборонялся. Владел мячом в два раза меньше, но близко к своим воротам соперника не подпускал, чувствовал себя довольно комфортно. Иногда и переходил в атаку. Даже забил, вновь головой, хотя из офсайда.

"Интер" кое-что создал до перерыва. Мхитарян принял длинный мяч, выложил Димарко, а удар низом того пришлось тащить 44-летнему Фабио. Но Зоммеру пришлось тащить не менее сложный, от Ариаса, а добивание Шавьера прошло в сантиметрах от стойки.

Во втором тайме долго "Интера" и вовсе не просматривалось. Он даже почти не бил по воротам. Банально забрасывал с места в штрафную. Однажды проскочило, но Де Фрай умудрился не попасть в ворота из вратарской. А Зоммер еле потащил удар Ариаса под стойку с 20-ти метров. В концовке Фабио уже потащил удар Лаутаро в упор, он же попал в стойку. Но тогда в контратаке с аута бразильцы забили.

На последних секундах Димарко ударом издали попал в стойку.

Если бы не опасные моменты "Интера" в концовке, можно было бы даже сказать, что "Флуминенсе" победил на классе. Миланцы явно в кризисе, игровом и психологическом. А "Флуминенсе" не пропустил в пятом из шести последних матчей во всех турнирах, не проиграл в десятом подряд. С такой игрой в обороне он может дать бой в четвертьфинале и "Манчестер Сити". Уж точно – "Аль-Хилялю".

www.ua-football.com