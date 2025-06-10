Гвардиола получил почётную степень Манчестерского университета

Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола получил почётную степень местного университета.
Клуб сообщил, что это признание его выдающегося вклада в развитие города за девять лет на поле и за его пределами, в том числе деятельность его семейного фонда Guardiola Sala Foundation.
Испанский специалист отреагировал на получение награды.
"Я знаю, насколько важен Манчестерский университет для нашего города. Он – центр многих исследований и с богатой историей открытий.
Честно говоря, быть удостоенным такой чести со стороны столь уважаемого учреждения — это потрясающее чувство.
Я хочу поблагодарить всех в Манчестерском университете за этот момент — и я хочу поблагодарить всех в "Манчестер Сити" за их постоянную поддержку", – сказал тренер.
Напомним, что Пеп Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года.