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Футбол

Гвардиола получил почётную степень Манчестерского университета

Гвардиола получил почётную степень Манчестерского университета

    • Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола получил почётную степень местного университета.

    Клуб сообщил, что это признание его выдающегося вклада в развитие города за девять лет на поле и за его пределами, в том числе деятельность его семейного фонда Guardiola Sala Foundation.

    Испанский специалист отреагировал на получение награды.

    "Я знаю, насколько важен Манчестерский университет для нашего города. Он – центр многих исследований и с богатой историей открытий.

    Честно говоря, быть удостоенным такой чести со стороны столь уважаемого учреждения — это потрясающее чувство.

    Я хочу поблагодарить всех в Манчестерском университете за этот момент — и я хочу поблагодарить всех в "Манчестер Сити" за их постоянную поддержку", – сказал тренер.

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    • Напомним, что Пеп Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года.

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