Мареска рассказал, жалеет ли он об отправке нападающего клуба в аренду

Тренер "Челси" рассказал, жалеет ли он об отправке одного из своих нападающих в аренду.

Журналисты спросили Энцо Мареску о травмах двух нападающих клуба и его решении отправить Жоау Феликса в "Милан". Испанский тренер ответил, что не жалеет об этом

"Я не думаю, что нам не хватает Жоау. Он счастлив в "Милане", и мы рады, что он счастлив", — сказал Энцо Мареска после матча.

Тренер также дал оптимизм и сказал, что Николас Джексон близок к возвращению

"Две травмы в последний день трансферного окна. Это тяжелый день. Нико Джексон может скоро вернуться. Иногда я думаю, что нам нужно сыграть несколько игр без определенных игроков, чтобы осознать их важность", — добавил он.

Напомним, что Жоау Феликс перешёл в "Милан" на правах аренды до конца сезона.

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К слову, "Челси" уступили "Брайтону" в матче Кубка Англии (2:1) и вылетели из турнира. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

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