Туринский "Ювентус" заинтересован в вингере "Манчестер Юнайтед".
По информации Sky Sports, итальянский клуб сделал запрос по поводу Маркуса Рашфорда. Помимо этого, "Ювентус" настаивает на переходе Джейдона Санчо.
Сообщается, что приоритетом для Рашфорда был переход в "Барселону", но испанский клуб пока не сделал ему никакого предложения, несмотря на то, что он стал их главной целью на левом фланге.
Вторую часть прошлого сезона Маркус Рашфорд играл в "Астон Вилле". На его счету 17 матчей, в которых забито 4 гола и отдано 6 голевых передач.
TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.