Туринский "Ювентус" заинтересован в вингере "Манчестер Юнайтед".

По информации Sky Sports, итальянский клуб сделал запрос по поводу Маркуса Рашфорда. Помимо этого, "Ювентус" настаивает на переходе Джейдона Санчо.

Сообщается, что приоритетом для Рашфорда был переход в "Барселону", но испанский клуб пока не сделал ему никакого предложения, несмотря на то, что он стал их главной целью на левом фланге.

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Вторую часть прошлого сезона Маркус Рашфорд играл в "Астон Вилле". На его счету 17 матчей, в которых забито 4 гола и отдано 6 голевых передач.

TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

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