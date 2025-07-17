Анонс и прогноз матча Ястремская против Диан Парри

В среду, 17 июля, украинская теннисистка Даяна Ястремская (39-я ракетка мира) проведет матч второго круга турнира WTA в Гамбурге против француженки Диан Парри (WTA 98). Начало встречи запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Прогноз подготовлен редакцией euro.com.ua по материалам источника.

Как проходит сезон у Даяны Ястремской

Украинская спортсменка демонстрирует уверенные результаты в текущем сезоне: на её счету уже 26 побед в 41 матче. Хотя трофеи в этом году ей ещё не покорялись, Ястремская дважды доходила до финалов. На грунтовых кортах, где проходит турнир в Гамбурге, Даяна одержала 6 побед из 10 встреч.

Свое выступление в Гамбурге Ястремская начала с уверенной победы над немецкой теннисисткой Юле Нимайер — 6:4, 6:3. Несмотря на не самые выдающиеся показатели на грунте, Даяна понимает, что статус второй сеяной обязывает бороться за итоговую победу в турнире.

«Важно не просто хорошо сыграть, а показать максимум, ведь такие турниры требуют полной самоотдачи», — отмечают в украинской команде.

Кто такая Диан Парри

Француженка Диан Парри переживает не лучший сезон: спортсменка опустилась на 35 позиций в рейтинге и сейчас находится на грани вылета из топ-100. В 2025 году она провела 28 матчей, выиграв половину из них. Особенно тяжёлым для Парри стал старт сезона, где она потерпела пять поражений подряд.

На травяных покрытиях Диан выглядела увереннее: смогла пройти квалификацию на Уимблдоне и дошла до третьего круга основной сетки. А вот на грунте у неё 7 побед в 16 матчах.

В первом круге турнира в Гамбурге Парри выдала настоящую драму против хорватки Вюрт, которая занимает место в третьей сотне рейтинга. Француженка уступала 3:5 в решающем сете, имела два матчбола против себя при счете 15:40, но сумела переломить ход встречи и выиграла 7:6, 3:6, 7:5. Матч продолжался 3 часа и 23 минуты, что наверняка отняло у спортсменки много сил.

«Я старалась бороться до конца, несмотря ни на что», — сказала после матча Диан Парри.

Прогноз на матч Ястремская — Парри

Соперницы ещё ни разу не встречались друг с другом. Тем не менее, букмекеры считают Даяну Ястремскую умеренной фавориткой встречи. Специалисты уверены, что украинская теннисистка способна победить в двух сетах — вероятность такого исхода букмекеры оценивают коэффициентом 2.15.

Учитывая разницу в игровом ритме и затраченные силы Парри в предыдущем поединке, преимущество, по мнению экспертов, остаётся за Ястремской. Однако матч обещает быть напряжённым и непредсказуемым.

Напомним, мы также писали о том, как Ястремская победила Нимайер в 1/16 WTA-250.